Organização criminosa que transportava mais de 2 toneladas de maconha é desarticulada

Uma organização criminosa responsável pelo envio de entorpecentes ao estado de São Paulo foi desarticulada. A operação foi realizada pela Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, por meio do Setor de Investigações Gerais de Dourados, em ação conjunta com o Grupo de Patrulhamento Tático (GPT) da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Um caminhão Mercedes-Benz, de cor azul, foi identificado pelas equipes, carregando aproximadamente 2,1 toneladas de maconha. A carga estava escondida entre cana-de-açúcar e ramas de mandioca. O veículo foi localizado em um assentamento em Nova Mutum.

Dois homens foram presos em flagrante no momento em que chegavam a um sítio no assentamento. Durante a abordagem, eles confirmaram a presença das drogas e forneceram informações que resultaram na prisão de outras três pessoas envolvidas no esquema, que chegaram ao local com outro caminhão que seria utilizado no transporte de drogas.