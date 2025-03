Alems promove audiência pública para discutir déficit de R$158 mi da Santa Casa

ENTREVISTA Márcio Pudim destaca compromisso como líder do prefeito na Câmara

Entrevistado no programa Microfone Aberto desta quarta-feira (12), o vereador reeleito no último pleito, Márcio Pudim (PSDB), falou sobre as ações realizadas nos últimos anos e dos planos para o atual mandato. Neste ano, o vereador assume o a missão de ser o líder do Prefeito, Marçal Filho (PSDB), na Câmara Municipal. Confira a entrevista […]