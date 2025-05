Prefeito corta gastos e folha cai abaixo do limite da Lei de Responsabilidade Fiscal

O prefeito de Três Lagoas, Cassiano Maia, apresentou um balanço dos primeiros 120 dias de governo, em evento na UFMS com presença de autoridades e representantes da sociedade. Ele destacou ações voltadas à reorganização da máquina pública, saúde, educação, mobilidade, cultura e transparência.

Entre as primeiras medidas, citou a exoneração de todos os cargos comissionados antes mesmo da posse, visando reduzir gastos com a folha, que caiu de 53,8% para 50,5% da receita corrente líquida. Isso possibilitou reajustes salariais e o cumprimento do piso do magistério.

Na saúde, anunciou a construção de uma unidade 24h no Vila Nova, um Caps Infanto-juvenil e salas para alunos com TEA. Também pretende ampliar exames do SUS com credenciamento de clínicas e uso de telemedicina, além de atendimento integral às famílias.

Na educação, ressaltou a construção de um CEI no bairro Mais Park e ampliação do ensino em tempo integral. Também citou a modernização do transporte coletivo com ônibus equipados com ar condicionado e internet.

A gestão avançou na transparência, elevando a nota no Mapa Brasil Transparente de 6,1 para 9,1, com a valorização do controle interno e adoção de políticas anticorrupção. Anunciou ainda a modernização da iluminação pública via PPP, com troca por lâmpadas LED.