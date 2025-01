Prefeito destaca planos para infraestrutura, saúde, educação e desenvolvimento econômico

Saúde

Redução das filas de atendimento, construção de uma nova Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24 horas em um ponto estratégico da cidade e criação de uma clínica escola para atendimento especializado a pessoas autistas e com transtornos mentais.

Educação

Climatização de todas as salas de aulas da rede municipal, eliminação das filas de espera por vagas em escolas e Centros de Educação Infantil (CEIs).

Servidor Público

Políticas de reajuste salarial e implementação do Plano de Cargos, Carreiras e Salários, introdução de jornada de trabalho de seis horas com horários flexíveis.

Desenvolvimento Econômico e Tecnologia

Climatização da Feira Central, contribuição para a expansão da fábrica de celulose da Eldorado Brasil e também para a retomada da UFN 3, e investimento em inovação tecnológica, como monitoramento da cidade por câmeras e drones, além do fortalecimento de entidades locais e parcerias com indústrias para aumentar a geração de empregos.

Outras Iniciativas

Revisão do novo Plano Diretor do município para o primeiro semestre de 2025, climatização do aeroporto e ampliação de voos comerciais e promoção do turismo como vetor econômico e cultural.

Prioridade em resultados

Cassiano Maia enfatizou a importância de trabalhar em parceria com a bancada federal, com o governo estadual e a iniciativa privada para viabilizar projetos. “Três Lagoas é uma cidade com potencial gigantesco, e minha missão é transformar esse potencial em qualidade de vida e desenvolvimento”, declarou o novo prefeito.