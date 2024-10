Reforço na segurança pública terá 636 policiais a mais nas ruas neste 2º turno

A segurança deste segundo turno das eleições em Campo Grande, neste domingo (27), vai mobilizar um efetivo de 636 policiais, além daqueles que já atuam normalmente em todas as unidades, além de 65 viaturas e 2 helicópteros.

A partir das 6h30 serão realizadas ações de policiamento ostensivo, inteligência e resposta rápida em todos os locais de votação e apuração, tanto na capital como nos distritos de Anhanduí, Aguão, Rochedinho e Indubrasil.

A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp-MS) informou que a segurança e a tranquilidade da população serão garantidas durante o pleito eleitoral.

Neste domingo o eleitor da Capital define a prefeita que vai conduzir a administração da cidade pelos próximos 4 anos.

Operação Eleições 2024 – 2º Turno

O coração da operação será o Centro Integrado de Comando e Controle (CICC ), localizado no Parque dos Poderes, em Campo Grande, que será ativado às 6h30 deste domingo.

Os trabalhos serão encerrados somente após a apuração dos votos e divulgação do resultado pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE-MS). O CICC reúne representantes das polícias Militar e Civil, Rodoviária Federal, Federal, Corpo de Bombeiros e Defesa Civil.

Através do Centro Integrado, os agentes da segurança pública monitoram, em tempo real, toda a atividade policial e adotam decisões estratégicas para garantir a segurança da população.

“A expectativa é que este ano o pleito eleitoral seja tranquilo, assim como foi o anterior“, informou a Sejusp.

Entre as principais ações a serem realizadas estão o reforço do policiamento preventivo e repressivo em locais de votação, vias públicas e estações de transporte, ações de inteligência com constante monitoramento de informações para prevenir e combater crimes eleitorais.

Equipes especializadas também vão atender a ocorrências de média e alta complexidade. A operação terá foco na prevenção e repressão de crimes eleitorais, como boca de urna, compra de votos e coação eleitoral.

Também está previsto o apoio de aeronaves para monitoramento e atendimento às emergências.

Serão divulgados dois boletins com o balanço da Operação Eleições 2024 – 2º Turno, o primeiro às 10h e, o último, após a divulgação do resultado do pleito eleitoral.