"A participação política da mulher em MS ainda é muito fraca", diz especialista

Após eleição inédita em Campo Grande, com uma mulher eleita prefeita da capital sul-mato-grossense pela primeira vez na história, ainda é necessário se discutir a participação feminina na política. Durante o CBN Você Mulher deste sábado (16), a professora e doutora em Educação da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), Ângela Maria Costa, explicou que a representatividade da mulher na política precisa aumentar não só em Mato Grosso do Sul, mas em todo o Brasil. A professora fez uma análise do cenário político e contou sobre os desafios da mulher ao tentar ingressar na gestão pública.

“Nossa Câmara de Vereadores da Capital só conta com duas vereadoras mulheres, a Assembleia Legislativa conta com três, é muito pouco. A maioria do eleitorado é de mulheres, então não há representatividade na política“, afirmou a professora.