Acidente entre carro e bicicleta elétrica deixa ciclista ferida na avenida Rosário Congro

Um acidente de trânsito envolvendo uma bicicleta elétrica e um carro foi registrado na avenida Rosário Congro, na manhã desta quarta-feira (18), próximo ao monumento Japonês, no bairro Colinos, em Três Lagoas. A colisão deixou a ciclista ferida, aparentemente com uma fratura. Ela foi rapidamente socorrida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada ao Hospital Auxiliadora para receber atendimento médico adequado.

A motorista do carro permaneceu no local após o acidente e prestou os auxílios necessários à vítima. A Polícia Militar e o Departamento de Trânsito (Deptran) estiveram presentes para registrar a ocorrência e garantir a segurança no trecho. Durante o atendimento, a pista foi parcialmente interditada para permitir o trabalho das equipes de resgate e prestar o socorro de forma eficiente.