Adriane Lopes busca controle total do comando da Câmara

A prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes (PP), entrou de sola nas articulações para a eleição da nova Mesa Diretora da Câmara Municipal.

A posse dos vereadores e a escolha dos novos dirigentes só ocorrerão no dia 1° de fevereiro. Mesmo assim, Adriane já conversa com vereadores eleitos e reeleitos para colocar o PP na presidência do Legislativo.

O plano da prefeita é ter o controle total do Poder Legislativo. Com um presidente do mesmo partido, Adriane pode barrar CPIs para apurar eventuais denúncias na administração, reduzindo o poder de ação dos opositores e acelerar a votação de projetos do executivo.

oje, pelo menos, dois vereadores do PP manifestaram interesse em concorrer à presidência da Câmara: Beto Avelar e Professor Riverton. A prefeita pediu para que eles se entendam e definam o candidato de consenso, antes de buscar apoio de vereadores de outros partidos aliados para a eleição do seu candidato.



O PP é a segunda maior bancada na Câmara, com quatro vereadores. A maior é a do PSDB, com cinco. E, por ser bancada majoritária, os tucanos também querem o comando do Legislativo.



O vereador Papy, reeleito, está na disputa. Ele dependerá dos vereadores da oposição e dos partidos alinhados ao ex-governador Reinaldo Azambuja, chefão do PSDB, para alavancar a sua candidatura.



Muito embora o PSDB tenha apoiado Adriane no segundo turno, não significa um alinhamento fiel na base de sustentação política. Os tucanos até podem apoiar a prefeita. Mas não seria uma aliança cega, abraçando todas as decisões da Adriane.



Pensando nisso, a prefeita defende a eleição de um vereador do Progressistas para comandar a Câmara. O que ela não quer é problema com o Legislativo.