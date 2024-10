Alan Guedes confirma construção de quase 200 novas casas em Dourados

O prefeito de Dourados, Alan Guedes (PP), confirmou a assinatura de convênio com o governo do estado para a construção de 198 novas casas no município. As obras devem ter início ainda em 2024.

“É um programa que a gente veio trabalhando e aconteceu a assinatura ontem (24). A gente espera que nos próximos 15, 20 dias a empresa comece a mobilização para iniciar as obras. Essas ações começaram lá atrás, quando a gente começou o trabalho. Você viabiliza os investimentos, viabiliza os terrenos, e as coisas acontecem”, explicou Guedes.

Segundo o prefeito, as novas casas devem ser construídas nos bairros Vida Nova Cidade Jardim (108) e no Conjunto Habitacional GreenVille II (90). As obras serão viabilizadas em parceira entre a Caixa Econômica Federal e a Agência de Habitação Popular de Mato Grosso do Sul (Agehab).

“Nós temos ainda previsão de assinar mais dois empreendimentos para que a gente consiga atingir ainda esse ano um número de mais 450 unidades. A gente tem 300 que eu assinei junto com o Ministério das Cidades, com o ministro Jader Filho, 150 para a Reserva Jaguapiru e 150 para a Bororó. Então nós estamos nos trâmites finais para dar autorização junto com a Caixa nesse empreendimento tão importante”, detalhou.

Em entrevista ao Jornal CBN Campo Grande, Guedes avaliou os 4 anos de gestão. Sobre o futuro político, o prefeito de Dourados não descarta a disputa aos cargos de deputado federal ou estadual em 2026.

“É um cenário, eu considero. Eu já fui candidato a deputado federal em 2018, tive uma boa votação, claro que era um cenário totalmente diferente […] Se for para ser deputado federal, vou estar pronto. Se for para ser deputado estadual, vou estar pronto. Eu quero participar desse processo e contribuir com a minha experiência, apesar de bastante jovem, entrega a prefeitura aos 38 anos, mas com um capital político e também com o know-how da gestão. Ser prefeito me ensinou muito, aprendi muito durante os quatro anos”.

Acompanhe a entrevista completa: