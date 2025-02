BR-163 tem trechos em obra nesta terça-feira

A BR-163 liga o estado de Mato Grosso do Sul de Norte a Sul e terá pontos de manutenção sinalizados para garantir a condução segura pelos trechos onde ocorrem as obras.

A CCR MSVia pede que os motoristas tenham atenção redobrada ao passar pelos locais em obra, respeitando a sinalização e reduzindo a velocidade.

Devido a mudança no fluxo de veículos, pode haver congestionamentos ao longo do dia e, em caso de chuva, os serviços poderão ser temporariamente interrompidos.

Pontos de Desvio

Sonora – Entre os kms 831e 830; entre os kms 824 e 822;

Sonora / Pedro Gomes – Entre os kms 816 e 815;

Pedro Gomes / Coxim – Entre os kms 779 e 773;

Rio Verde de MT – Entre os kms 712 e 710; entre os kms 676 e 672; entre os kms 666 e 664;

São Gabriel do Oeste – Entre os kms 643 e 642; entre os kms 594 e 591;

Bandeirantes – Entre os kms 586 e 585;

Campo Grande – No km 432;

Rio Brilhante – Entre os kms 391 e 390;

Dourados – Entre os kms 270 e 271; no km 263

Pontos de Pare-e-Siga

Pedro Gomes / Coxim – Entre os kms 784 e 782;

Coxim – Entre os kms 763 e 760; entre os kms 753 e 752; entre os kms 743 e 742;

Rio Verde de MT – Entre os kms 712 e 711;

Campo Grande – no km 454;

Nova Alvorada do Sul – Entre os kms 383 e 382; no km 358;

Rio Brilhante – no km 341; no km 328;

Dourados – no km 241;

Caarapó – no km 223; no km 205; no km 189;

Naviraí – no km 119;