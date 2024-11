Campo Grande registrou a terceira maior inflação do país

A inflação registrada na capital sul-mato-grossense no mês passado e divulgada nesta sexta-feira (8) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) foi a 3ª maior do país.

Os preços dos itens pesquisados em Campo Grande e que compõem o IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) aumentaram de 0,58%, em setembro, para 0,70% em outubro, ficando acima da média nacional.

No país, a inflação acelerou para 0,56% em outubro, subindo 0,12 ponto percentual (p.p.) em relação ao mês anterior (0,44%). Entre as capitais pesquisadas, Goiânia-GO teve a maior inflação mensal, com 0,80%, seguida por Belém-PA (0,78%).

Em Campo Grande, os gastos com alimentação e habitação registraram as maiores altas. Já os preços com Educação não apresentaram variação. Acompanhe na tabela a variação de preços por grupo pesquisado:

INFLAÇÃO EM CAMPO GRANDE – out/24

GRUPO VARIAÇÃO NO MÊS Alimentação e bebidas 2,36% Habitação 0,81% Artigos de residência -0,75% Vestuário 0,77% Transportes -0,16% Saúde e cuidados pessoais 0,04% Despesas pessoais 0,73% Educação 0,00% Comunicação 0,43% Fonte: IPCA/IBGE outubro/2024

O resultado da pesquisa de preços no comércio de Campo Grande apresentou grandes variações em outubro. No grupo Alimentação, tomate (25,26%), peito de frango (14,35%), Costela bovina (13,25%) e laranja-pera (13,06%) apresentaram as maiores altas. Já as reduções de preços mais significativas foram registradas no mamão (-24,75%), na cebola (-19%) e no repolho (-13,95%).

No grupo Habitação, se destacam com as maiores altas energia elétrica (2,05%), amaciante/alvejante (1,91%) e tinta (0,97%). E as maiores baixas foram nos valores da água sanitária (-1,74%), do condomínio (-1,67%) e do material hidráulico (-0,91%).

Em Artigos de residência, o preço do ar-condicionado (8%) teve a maior alta, seguido por reforma de estofado (2,33%) e utensílios para bebê (1,99%). Houve queda nos preços de tapete (-2,97%), roupa de cama (-2,64%) e artigos de iluminação (-2,49%).

No grupo Vestuário se destacam os custos com lingerie (2,37%), vestido (2,36%) e tecidos/armarinho (2,26%). Ficou mais barato comprar bermuda/short infantil (-1,63%), calça comprida infantil (-1,48%) e bolsa (-1,17%).

Entre os itens que mais subiram no grupo Transportes estão: seguro de veículo (3,92%), óleo lubrificante (0,65%) e ônibus intermunicipal (0,3%). Houve queda nos valores do ônibus urbano (-6,32%), transporte por aplicativo (-5,09%) e passagem aérea (-3,76%).

Em Saúde e cuidados pessoais as maiores altas foram registradas nos artigos de maquiagem (2,72%), absorvente higiênico (2,21%) e fralda descartável (1,9%). A maior queda de preços foi no subgrupo produtos farmacêuticos, sendo eles: neurológico (-2,81%), hipotensor e hipocolesterolêmico (-2,45%) e hormonal (-2,3%).



No grupo Despesas pessoais ficou mais caro ir ao cinema, teatro e concertos (7,85%), comprar fumo/cigarro (3,97%) e ir ao cabeleireiro/barbeiro (1,53%).

Gastos com Comunicação também ficaram mais elevados em outubro. Destaque para o combo de telefonia, internet e TV por assinatura (1,31%) e a compra de aparelho telefônico (0,49%).

De acordo com os dados do IPCA, nos últimos 12 meses, a inflação acumulada em Campo Grande saltou de 3,88% para 4,76%.