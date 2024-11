Capital e outras 46 cidades de MS estão sob alerta laranja de chuva intensa

Dois alertas de chuvas intensas divulgados pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), um amarelo e outro laranja (de maior intensidade), estão vigentes em Mato Grosso do Sul nesta quinta-feira (21). Após feriado chuvoso na Capital, o tempo deve permanecer assim durante os próximos dias e são esperadas chuvas com maior volume em algumas regiões do estado e ventos de até 100 km/h.

Todos os 79 municípios do estado estão sob alerta amarelo, de perigo potencial, que prevê chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia e ventos intensos (40-60 km/h). Ainda segundo o aviso, há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

Já 47 municípios, incluindo Campo Grande, Três Lagoas, Corumbá e Dourados, estão sob alerta laranja, de maior perigo. O documento avisa sobre chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia e ventos intensos (60-100 km/h). E permanecem os riscos de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

Instruções:

Em caso de rajadas de vento: (não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda)

Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia.

Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

Temperatura

Em Campo Grande, a máxima esperada para esta quinta-feira (21) é de 29ºC e a umidade relativa do ar permanece acima de 90%. São esperadas pancadas de chuva a partir das 10h da manhã.