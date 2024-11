Capital terá 3 mil novas vagas de trabalho até o final de 2024

As perspectivas para a geração de oportunidades de trabalho no final do ano da Capital são positivas e podem ser geradas cerca de 3 mil oportunidades de trabalho até dezembro. É o que mostra pesquisa da Associação Comercial e Industrial de Campo Grande (ACICG), realizada com 100 empresários.

De acordo com o vice-presidente da associação, Omar Aukar, a pesquisa também mostra que a maioria das empresas já contratou ou pretende contratar mão de obra até o fim de 2024.

“Na sua grande maioria, as empresas vão contratar até dois colaboradores, e isso significa dizer que essas pessoas vão ter a oportunidade real de permanecer no emprego depois das festas de final de ano, porque boa parte deles, quando apresentam bom desempenho, eles acabam sendo contratados em caráter definitivo. Isso é um resultado que animou muito o comércio, os comerciantes, porque o volume de contratação de temporários está bastante elevado e isso significa um bom otimismo para as festas de final de ano em relação ao comércio“, afirmou Aukar.

Para 47% dos empresários que participaram da pesquisa, a ampliação do quadro de colaboradores já começou em outubro, mas a maioria das contratações ainda deve ocorrer durante os meses de novembro e dezembro.

As contratações devem ficar aquecidas a partir de agora na segunda quinzena de novembro, mês em que muitas empresas realizam o pagamento da primeira parcela do 13º salário e se preparam para a Black Friday. Este ano, cerca de 90% do comércio da Capital deve realizar essas ações promocionais pré-natalinas.

Ainda conforme o levantamento da ACICG, quase 60% dos respondentes afirmaram ter a intenção de efetivar colaboradores temporários.

A pesquisa Perspectivas de Contratações para o Fim de Ano da ACICG contou com a participação de empresários dos ramos de vestuário, eletrônicos, calçados, brinquedos, perfumaria, joias, entre outros.