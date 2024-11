Capital vai disponibilizar vacina contra hepatite A para grupos específicos

A pessoa contactante de caso confirmado de hepatite A deverá ser vacinada em até 15 dias após a exposição. A Sesau terá cerca de 250 doses para essas aplicações. Cabe salientar que o Ministério da Saúde, por meio do Departamento do Programa Nacional de Imunizações (DPNI) disponibilizará as vacinas.

Segundo a Sesau, serão atendidos usuários da profilaxia pré-exposição – que é uma das formas de se prevenir o HIV e consiste na tomada de comprimidos antes da relação sexual, permitindo ao organismo estar preparado para enfrentar um possível contato com o HIV -; contactantes de pessoa privada de liberdade que tiveram hepatite A; contactantes sexuais dos casos confirmados de hepatite A e Pessoas de 11 a 39 anos que tiveram contato domiciliar com infectados (até 15 dias depois da exposição).

A Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) informou que, por recomendação do Ministério da Saúde, vai iniciar a vacinação contra a Hepatite A de alguns grupos que não são contemplados pelo imunizante na rede SUS. A vacina será feita por meio de agendamento.

Vacina

Atualmente a vacina contra a hepatite A faz parte do calendário infantil, no esquema de 1 dose aos 15 meses de idade (podendo ser utilizada a partir dos 12 meses até 5 anos incompletos – 4 anos, 11 meses e 29 dias).

A vacina também está disponível no Centro de Referência para Imunobiológicos Especiais (CRIE) para pessoas acima de 1 ano de idade com algumas condições de saúde como por exemplo os portadores de Hepatopatias crônicas, da hepatite B e coagulopatias, doença imunodepressora, fibrose cística, trissomias e pessoas vivendo com HIV ou aids.

Locais de vacinação

A vacinação contra a hepatite A será feita depois de agendamento. Para pacientes usuários de profilaxia, o atendimento será realizado em dois locais: no Centro de Triagem e Acolhimento – que fica no Horto Florestal – e na USF do Nova Bahia. Para essas pessoas a vacinação será em dose única.

Já para pessoas com idade entre 11 e 39 anos, que tiveram contato domiciliar e/ou sexual com pacientes infectados, primeiro será realizada a busca ativa dos pacientes pelos servidores da Sesau e agendamento da imunização pela USF mais próxima da casa da pessoa. A vacina será na residência do paciente.