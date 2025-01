Carros seminovos é uma opção para quem for fazer a troca dos veículos em 2025

O mercado de carros seminovos alcançou um recorde histórico, com mais de 15,7 milhões de unidades vendidas em 2023, superando em seis vezes o número de veículos novos comercializados.

De acordo com Paulo Cruz, colunista do Jornal CBN Campo Grande. “O mercado de seminovos está muito aquecido, principalmente por conta do preço dos carros novos e dificuldade de liberação de crédito”, explicou.

“O carro mais vendido no ano passado no Brasil foi o Volkswagen Gol, com mais de 750 mil unidades”, destacou Paulo. Ele também ressaltou que “os motoristas de aplicativos estão migrando para carros seminovos, procurando opções mais acessíveis”.