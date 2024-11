Casa é invadida no Jardim América e PM identifica suspeito

Na manhã desta terça-feira (5) uma tentativa de furto em uma residência no Jardim América, em Paranaíba, mobilizou a polícia. De acordo com a ocorrência registrada uma mulher acionou a PM relatando ter ouvido um barulho incomum vindo de sua cozinha. Ao verificar, ela encontrou um homem, que conseguiu notar sua presença.

O invasor arrombou a porta da residência, causando danos na parede e quebrando alguns tijolos. Em uma casa de madeira adjacente, ele tentou furtar uma TV, que foi encontrada do lado de fora da casa, mas sem qualquer objeto levado. A vítima descreveu o suspeito como de baixa estatura e usa uma camiseta polo azul com listras pretas.

Durante as diligências, a equipe avistou um homem com as características descritas pela vítima e, ao confrontá-lo, ele alegou estar em casa no momento do incidente. No entanto, depois de conversar com sua esposa, a polícia confirmou que ele não havia voltado para casa desde o dia anterior. Após consulta no sistema de ocorrências, foi constatado que o homem, identificado como Rodrigo, já tinha histórico de furtos e evidentes.

O suspeito foi conduzido à delegacia para investigações.

A vítima inicialmente confirmou ter sido o homem abordado, mas após ver a foto de outro suspeito, conformou de imediato ser o outro suspeito, devido a semelhança entre eles. As investigações seguem na Delegacia de Polícia de Paranaíba.