Casal de idosos escapa de acidente após caminhão ser fechado por carreta no anel viário da BR-262

O motorista Astúrio Ribas, de 86 anos, e a mulher dele, Maria Ribas, escaparam ilesos de um acidente de trânsito, ocorrido no início da manhã desta sexta-feira (9), após o veículo em que estavam ser fechado por uma carreta, que teria forçado uma ultrapassagem no anel viário da rodovia BR-262, próximo ao Córrego do Onça, em Três Lagoas (MS). O idoso dirigia um caminhão Mercedes-Benz 1519, com placas de Campo Grande (MS), com destino a ao município de Ilha Solteira (SP), onde faria uma entrega de suplementos para animais, em uma propriedade rural.

Ao se aproximar do trecho conhecido como baixada do Córrego do Onça, o idoso foi surpreendido por uma carreta, que vinha em sentido contrário (SP-MS) e que, ao tentar ultrapassar outro caminhão, invadiu a pista. Para evitar uma colisão frontal, preservar a própria vida e a da esposa, Astúrio precisou jogar o caminhão para o barranco ao lado da pista. A rodovia, que é de pista simples, não possui acostamento e apresenta um desnível de aproximadamente 15 centímetros entre o asfalto e o solo lateral, o que dificultou a manobra e resultou no tombamento do veículo.

Apesar do susto e dos danos materiais, o casal saiu ileso e conseguiu deixar o caminhão por conta própria. O motorista da carreta, responsável pelo acidente, não parou para prestar socorro e seguiu viagem sentido a Campo Grande. Um empresário que passava pelo local parou para ajudar o casal, oferecendo água, café da manhã e auxílio médico. No entanto, o casal recusou atendimento e decidiu aguardar no local a chegada do contratante do frete, que prestaria apoio.

O caminhão, segundo o motorista é o único meio de sustento da família e não possui seguro, devido ao ano de fabricação. Apenas a carga está segurada, conforme exigência da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), que cobra uma taxa de aproximadamente R$ 436 para inscrição de autônomos no sistema de transporte federal.