Casal vai parar na DAM após briga e é reconhecido como autores de roubo

Crianças e adultos testemunharam uma violência doméstica, na manhã desta sexta-feira (22), pelas ruas dos bairros Flamboyant e Vila Verde, em Três Lagoas. Uma mulher foi agredida e arrastada pelo marido por diversos quarteirões até as proximidades da Escola Municipal Marlene de Noronha. Uma vereadora, que presenciou a agressão, ligou para a Polícia Militar e passou as informações das características do suspeito e por onde o casal seguia.

Enquanto o boletim de ocorrência por violência doméstica era registrado na delegacia, uma vítima de roubo teria chegado na unidade policial informando sobre esse crime. A vítima disse que teria sido roubada e “coincidentemente” era pelo casal que estava na delegacia. O homem e a mulher teriam subtraído um valor em dinheiro da vítima.

De acordo com a polícia, foi encontrado o valor de R$ 100 com o casal. O dinheiro então seria pertencente à vítima. Dessa forma, além do crime de violência doméstica, o homem também vai responder por roubo majorado. Já a mulher, que até então apenas vítima de agressão, passou a ser investigada pela participação no roubo e também acabou presa.