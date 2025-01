Chuva na região Norte e seca Sul marcam a sexta-feira em MS

De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), a previsão meteorológica segue mostrando contrastes no Mato Grosso do Sul.

As regiões Centro-Norte, Noroeste e Nordeste do estado apresentam condições de maior nebulosidade e chuvas mais recorrentes. Com a previsão de nuvens e chuvas, essas regiões tendem a ter temperaturas mais amenas.

Essa situação atmosférica decorre da maior disponibilidade de umidade e da atuação da Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), um fenômeno que cruza o Brasil de Norte a Sul, intensificando a possibilidade de espalhar chuva. Essas regiões tendem a registrar os maiores acumulados de chuva e, pontualmente, podem ocorrer chuvas mais intensas e tempestades acompanhadas de raios.