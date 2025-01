Ciclo de seca do Rio Paraguai pode continuar por pelo menos mais três anos

Em entrevista ao Jornal CBN Campo Grande , desta segunda-feira (13), o doutor em Ciências e Gestor de Recursos Hídricos e Manejo de Bacias Hidrográficas, Felipe Dias, falou do ciclo de cheias e secas do Rio Paraguai. Segundo o especialista, este momento de seca segue uma tendência do próprio ritmo do rio em Mato Grosso do Sul.

De acordo com a medição da Marinha, na régua de Ladário, o Rio Paraguai tem registrado nível positivo desde o dia 11 de novembro do ano passado. A melhora no cenário é comemorada, já que, em 2024, o principal rio da Bacia do Paraguai alcançou a pior marca negativa dos últimos 60 anos, ao atingir 69 centímetros negativos.

Entre as situações que têm contribuído para o agravamento deste cenário de seca, Dias destacou as mudanças climáticas e a atuação do fenômeno La Niña, que provoca o resfriamento das águas do oceano Pacífico. A condição distribui chuvas para a região Nordeste do país e reduz a disponibilidade de chuva para a região Centro-Oeste do Brasil, o que pode agravar a escassez hídrica no estado.

Acompanhe a entrevista completa: