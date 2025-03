Clube de leitura da Academia Sul-Mato-Grossense de Letras estreia com debate sobre Leminski

A Academia Sul-Mato-Grossense de Letras (ASL) estreia, nesta quinta-feira (13), um novo projeto voltado para os amantes da literatura. O “Leituras e Conversas” será um clube de leitura mensal, realizado de março a novembro, com o objetivo de aproximar o público de grandes nomes da literatura regional, brasileira e estrangeira.

A primeira edição acontece no auditório da ASL, às 19h30, com entrada gratuita, e terá como tema o poeta Paulo Leminski.

O evento contará com a participação do professor e escritor Daniel Abrão, especialista na obra de Leminski e professor da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS).

A iniciativa é coordenada pelas acadêmicas Lenilde Ramos, Maria Adélia Menegazzo e Sylvia Cesco, e busca incentivar a discussão literária no Estado, criando um espaço de diálogo e troca entre leitores.

O impacto de Leminski na literatura

Paulo Leminski (1944-1989) foi um dos grandes nomes da poesia contemporânea brasileira. Conhecido pelo experimentalismo e influência do movimento concretista, ele criou um estilo que mistura trocadilhos, jogos de palavras e uma linguagem acessível, aproximando sua obra do leitor comum.

Além da poesia, Leminski também se destacou como romancista, tradutor e ensaísta, deixando um legado marcante na literatura nacional.

Para a professora e acadêmica Maria Adélia Menegazzo, o evento é uma oportunidade para que estudantes, professores e o público em geral conheçam mais sobre a produção de um escritor icônico.

Serviço

Leituras e Conversas – Poeta Paulo Leminski