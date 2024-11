Colunista lança Manual Antichefe

Cerca de oito em cada dez profissionais que se demitem do trabalho citam como principal motivo a dificuldade de relacionamento com seus chefes. A partir dessa constatação, o colunista do Jornal CBN Campo Grande, Eberson Terra, escreveu o livro “Manual Antichefe”.

A obra, de quase 300 páginas, apresenta 10 dos principais tipos de líderes tóxicos, as consequências para a gestão e os prejuízos tanto para líderes quanto para liderados.

Sobre qual seria o tipo de líder ideal, Eberson destacou algumas características principais.

“É aquele que tem transparência com a equipe, porque transparência, para mim, é o nome do jogo. Não estamos falando de compartilhar com a equipe tudo o que ele sabe. Existem informações confidenciais que ele não pode passar, mas ele precisa ser transparente. E, quando falamos de transparência, nos referimos a mostrar onde o liderado está errando e comunicar a real necessidade da empresa. Eu preciso que vocês me ajudem nesse objetivo, e muitos líderes acabam, além de ter o poder de decisão, centralizando muitas informações. O liderado nem compreende por que está trabalhando, por que precisa realizar determinada atividade, e, assim, ele não se engaja”.

Acompanhe a entrevista completa: