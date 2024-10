Condições climáticas contribuem para adiar Festival América do Sul para 2025

A Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul transferiu o Festival América do Sul Pantanal (FAS), que seria realizado em Corumbá no mês que vem, para 2025, entre os dias 22 e 25 de maio.

Conforme divulgado pela fundação, a decisão levou em conta diversos fatores, principalmente, as condições climáticas que têm agravado os incêndios na região pantaneira.

A mudança de data evita conflito com outros eventos de grande porte e intervenções urbanas, assegurando que o FAS seja realizado com o máximo de qualidade e segurança;

Bombeiros e brigadistas ainda mantém equipes em atuação na prevenção e combate a incêndios na região;

Intenso calor em novembro: com temperaturas que chegam aos 45°C, o calor extremo em novembro na região de Corumbá poderia prejudicar a experiência dos participantes e afetar a saúde de todos os envolvidos.

Retorno às datas tradicionais do FAS: tradicionalmente realizado no primeiro semestre, o FAS já se consolidou no calendário cultural da região nesse período.

“A realização do festival em maio, quando o clima é mais ameno, proporciona uma condição mais adequada para o evento“.

A Fundação de Cultura informou ainda que “retomar as datas em maio fortalece a identidade do festival, permitindo maior preparação por parte dos artistas e parceiros […] destacando as expressões artísticas e culturais sul-americanas em um ambiente mais seguro e sustentável”.

FESTIVAL AMÉRICA DO SUL

O Festival América do Sul é realizado em Corumbá, no Pantanal Sul-mato-grossense, desde 2004, promovendo a integração cultural dos países sul-americanos por meio de apresentações artísticas, musicais e debates.

Entre os artistas nacionais que já se apresentaram no festival estão Alceu Valença, Amado Batista, Caetano Veloso, Chico Buarque, Djavan, Elba Ramalho, Fagner, Frejat, Gilberto Gil, Lenine, Maria Betânia, Martinho da Vila, Milton Nascimento, Nando Reis, Neguinho da Beija-flor, Ney Matogrosso, Tetê Espíndola e Orquestra do Pantanal, Zé Ramalho e Zeca Baleiro.

Entre os artistas de países vizinhos estão Mercedes Sosa , Fito Páez, Los Fabulosos Cadillacs, Gustavo Santaolalla e Victor Heredia – da Argentina; Alejandro & Rodrigo Huanca e Teatro de Los Andes – da Bolívia; Moral Distraída – do Chile; Los Pantolocos e Totó La Momposina – da Colômbia; e Ana Prada e Jorge Drexler – do Uruguai.