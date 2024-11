Conferência Municipal da Cidade discute políticas urbanas

Será realizada a 6ª Conferência Municipal da Cidade de Paranaíba, etapa preparatória para a 6ª Conferência Nacional das Cidades. O evento será realizado na próxima quinta-feira (7) no Auditório da UEMS (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul), com credenciamento a partir das 8h e início às 9h.

Com o tema “Construindo a Política Municipal de Desenvolvimento Urbano: Caminhos Para a Cidade Inclusiva, Democrática, Sustentável e com Justiça Social”, o evento representa uma oportunidade única para a população expressar suas ideias e vontades para o futuro do município, de construir um diálogo aberto e construtivo sobre as políticas urbanas que moldarão Paranaíba nos próximos anos.