Deputados elegem nova mesa diretora da Alems no dia 13 de novembro

Após reunião a portas fechadas na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (Alems), integrantes da atual mesa diretora e líderes de bancadas firmaram um acordo para que a eleição da nova administração da Casa de Leis (biênio 2025-2026) seja realizada no próximo mês.

A data foi confirmada pelo presidente da Alems, deputado Gerson Claro (PP), em pronunciamento na sessão plenária desta quinta-feira (31).

Pautada de última hora na Ordem do Dia, pelo presidente da Casa, a resolução que define o dia 13 de novembro como data para a eleição foi votada e aprovada entre os parlamentares.

“Não tem nada de chapa, é só a designação da data, assinados pelo presidente Gerson Claro, primeiro secretário Paulo Correia, segundo secretário deputado Pedro Kemp, líderes deputado Jamilson, deputado Márcio Fernandes, deputado Londres Machado e deputado Zeca do PT. É uma votação simbólica, porque ela é da mesa diretora e nem regimentalmente precisaria“, afirmou o presidente.

O deputado Márcio Fernandes (MDB) lidera o grupo com maior número de parlamentares da Alems e falou sobre o início das movimentações políticas.

“A data foi definida e agora que nós vamos começar a discutir. Provavelmente, a tendência do bloco é continuar a mesa que está. A tendência é essa. Eu não tenho interesse em nenhum cargo, meu plano é outro“, disse o deputado, líder do G-10.

Já outro bloco, o G-8, é liderado pelo deputado estadual Jamilson Name (PSDB) e ele conta que aguarda a reunião com o Governador do Estado para dar andamento às articulações.

“Eu acredito que o PSDB vai ter uma unidade. Nós vamos conversar entre os deputados, nós somos seis deputados, é a maior bancada. Nós vamos conversar e reportar também ao governador Eduardo Riedel, que chega hoje, e aí nós vamos estar caminhando juntos“, contou o líder do G-8.

A conversa entre os deputados do PSDB é esperada também pelo deputado estadual Pedro Caravina (PSDB). Nos bastidores do plenário, o nome do deputado foi ventilado para ocupar a 1ª secretaria da Casa de Leis e ele já teria o apoio de seis parlamentares.

“Não existe candidato dele mesmo. Tem que conversar com os pares. Nós fomos surpreendidos agora com a data, que foi antecipada um pouco. Então, agora, nós vamos conversar com os pares e ver o que eles entendem ser o melhor nome para compor os cargos. É um período curto e por isso são necessárias as conversas. Se eu já tenho alguém me apoiando para 1º secretário, são votos espontâneos. Eu não tenho interesse em nenhum cargo até conversar com o PSDB“, afirmou Caravina.

Já para os parlamentares do PT, a composição da mesa com Kemp (PT) como 2º secretário deve continuar a mesma. É o que diz o líder do partido na Alems, deputado Zeca do PT. “O Pedro Kemp é nosso candidato para segundo secretário, porque somos favoráveis ao jeito que está“, concluiu o parlamentar.

Mesa Diretora

Atual composição: