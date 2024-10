Doses da vacina da Covid-19 chegaram em MS e distribuição já foi iniciada nesta segunda-feira

Prefeitura de Paranaíba comemora o Dia do Servidor Público com café da manhã

Nesta segunda-feira, a Prefeitura de Paranaíba celebrou o Dia do Servidor Público Municipal com um café da manhã especial no Paço Municipal. O evento contou com a presença de servidores de diversas áreas, como Saúde, Educação e Obras. O prefeito Maycol Queiroz destacou a importância dos funcionários municipais na manutenção dos serviços básicos e no […]