Estúdio de bike indoor promove atividade física com qualidade na capital

"Nós auxiliamos os produtores rurais neste cenário de dificuldades", diz técnico do Senar após incêndios no Pantanal

Na semana em que é celebrado o Dia do Pantanal (12), o CBN Agro recebeu o analista técnico e gerencial do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural de Mato Grosso do Sul (Senar/MS), Gabriel Pereira. Gabriel é responsável pelo programa Superação Pantanal e contou sobre as ações do Sistema Famasul durante os incêndios que se alastraram […]