Homem causa confusão e atira contra residência no Novo

A Força Tática da Polícia Militar foi acionada na noite deste sábado (15) após uma briga entre dois homens resultar em disparos de arma de fogo na Rua Manoel Mendes, bairro Novo Ipanema, em Três Lagoas.

De acordo com informações apuradas, o conflito ocorreu na residência de uma mulher que possuía algum tipo de relacionamento com o suspeito dos disparos. Testemunhas relataram que o suspeito se envolveu em uma luta corporal com o namorado da filha da dona da casa. Após a briga, ele deixou o local e retornou armado. O suspeito teria chamado o rapaz no portão e, ao perceber que a vítima se aproximava, foi até seu carro, pegou um revólver e efetuou dois disparos.