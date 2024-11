‘Influencer da santidade”, Carlo Acutis será canonizado em abril de 2025

Considerado ponto de referência para jovens em todo o mundo, sobretudo em Campo Grande – onde intercedeu por milagre em 2013 – , o beato italiano Carlo Acutis será canonizado em abril de 2025, conforme publicação desta quarta-feira (20) no site Vatican News.

O milagre de 2013 ocorreu na Igreja São Sebastião, na Capital, quando um menino de seis anos que sofria de grave doença no pâncreas foi totalmente curado após tocar uma relíquia de Carlo Acutis – um pedaço de camisa.

Em 2020, Carlo Acutis foi declarado Beato pela Congregação para as Causas dos Santos. Além de ter reconhecido a intercessão do milagre em 2013, um outro feito do beato foi reconhecido pela Igreja. Uma jovem da Costa Rica e estudante universitária em Florença, que em julho de 2022 caiu da bicicleta e entrou em coma, já no hospital foi diagnosticada com traumatismo craniano muito grave.

A mãe dela foi a Assis, na Itália, seis dias depois para recomendar sua filha ao Beato Carlo Acutis e passou o dia inteiro ajoelhada diante de seu túmulo. À noite, ela recebeu um telefonema do hospital informando sobre a melhora da filha: a menina voltou a respirar espontaneamente e, no dia seguinte, começou a se mover e a falar parcialmente.

Papa Francisco aprovou o decreto para a canonização de Carlo Acutis, o jovem leigo apaixonado pela Eucaristia e pela tecnologia da informação, descrito por muitos como “um influencer da santidade”. Em abril do ano que vem ele se tornará o primeiro santo da geração millennial.

Para o padre da São Sebastião, Marcelo Tenório – que foi postulador da causa da beatificação -, a informação sobre a canonização de Carlo Acutis é recebida com grande alegria. “Porque celebramos o jubileu da redenção, celebramos a encarnação do Cristo nessa terra. Então, no final do ano, o Papa abre o Ano Santo, e teremos um jubileu só para os jovens, que acontecerá em Roma, justamente no dia 27 de abril do próximo ano. Então, com muita alegria, nós, aqui da Paróquia do São Sebastião, onde aconteceu o primeiro milagre, estamos felizes, será um grande bem para a igreja e para o mundo inteiro termos esse grande patrono da internet”.

O padre reforçou o quanto a internet é um meio imprescindível hoje em todas as áreas, e diante disso “teremos esse patrono, que irá abençoar todos aqueles que trabalham, por meio desse meio de comunicação”, disse Marcelo Tenório.

Canonizados

Além de Carlo Acutis, o Papa Francisco anunciou a canonização de Pier Giorgio Frassati ao final da audiência geral. Segundo o site Vatican News, Acutis será canonizado no Jubileu das Crianças e dos Adolescentes, que será realizado de 25 a 27 de abril; Frassati no Jubileu dos Jovens, de 28 de julho a 3 de agosto.

O Pontífice também divulgou que, em 3 de fevereiro, será realizado no Vaticano um Encontro Mundial dos Direitos das Crianças: “uma oportunidade para identificar novas maneiras de ajudar, proteger milhões de menores explorados, abusados e que sofrem as consequências dramáticas das guerras”.

*Com informações Vatican News

