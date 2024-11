Inscrições para vestibular e Passe UFMS encerram nesta semana

Os interessados em concorrer a uma das vagas para cursos de graduação presenciais e a distância com ingresso em 2025 devem se inscrever no Vestibular e no Programa de Avaliação Seriada Seletiva (PASSE) UFMS até quarta-feira, 13, em ingresso.ufms.br

O Vestibular está marcado para o dia 1º de dezembro, com início às 8h e término às 13h, no horário de Mato Grosso do Sul. Já as provas do PASSE, que contemplam a 1ª, 2ª e 3ª etapas, serão realizadas no dia 8 de dezembro de 2024, também das 8h às 13h.

As provas presenciais serão realizadas em todos os municípios onde a UFMS possui está presente: Campo Grande, Aquidauana, Chapadão do Sul, Corumbá, Coxim, Naviraí, Nova Andradina, Paranaíba, Ponta Porã e Três Lagoas, além do município de Dourados.