Instituto vai premiar organizações que se destacam em qualidade e melhoria contínua na capital

No dia 21 de novembro, o Instituto MS Competitivo celebra 20 anos e a comemoração será marcada por cerimônia de reconhecimento do Prêmio Qualidade da Gestão Mato Grosso do Sul (PQG MS) 2024, que será entregue a organizações que buscam a melhoria contínua. O evento será realizado às 14h30, no auditório do Sebrae MS, em Campo Grande.

O MS Competitivo é uma instituição sem fins lucrativos que foi fundada em 2004 por organizações do setor produtivo, como a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo de MS (Fecomércio), Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul (Famassul), Sistema das Cooperativas e o Sebrae. Desde 2004, a instituição dissemina a cultura da gestão para empresas de MS.

“As empresas precisam ter um olhar tanto para os processos quanto para os indicadores de desempenho e isso por si só garante uma melhora tanto na qualidade do serviço entregue quanto nos resultados para os empresários. E para fazer isso nós promovemos processos de avaliação, diagnóstico da gestão, capacitações, palestras, mentorias e premiações. E nessa jornada, ao longo desses 20 anos, mais de 5 mil empresas já passaram por algum desses projetos que nós realizamos. Agora no dia 21 de novembro nós vamos reconhecer as melhores organizações de gestão em Mato Grosso do Sul e também vamos reconhecer as personalidades que contribuíram para o trabalho do MS competitivo nesses anos todos“, explicou o secretário executivo do MS Competitivo, Matheus Cestari.

Prêmio PQG MS

Desde 2006, o PQG MS tem como objetivo considerar e valorizar publicamente as organizações que buscam a excelência de desempenho, fornecidas como inspiração para que outras trilhem o caminho da melhoria contínua. Por meio do Modelo de Excelência da Gestão® (MEG) da FNQ, o prêmio incentiva práticas de gestão que aumentam a competitividade e promovem o desenvolvimento sustentável das empresas no Estado.

A participação no PQG MS permite que as organizações estruturem melhor seus processos, integrem práticas de gestão e alcancem resultados exclusivos e diferenciados.

O PQG MS 2024 premiará empresas em três categorias, valorizando as práticas de gestão e o comprometimento com a excelência. Um deles é o PQG-MS 125 Pontos – Primeiros Passos para a Excelência, categoria de auto avaliação para organizações que iniciam seu programa de melhoria de gestão. O outro é o PQG-MS 250 Pontos – Compromisso com a Excelência, para organizações iniciantes ou com histórico na modalidade. E o terceiro é o PQG-MS 500 Pontos – Rumo à Excelência, para organizações premiadas na faixa de 250 pontos e que buscam consolidar a excelência.