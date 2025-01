Monitoramento do PIX arrebenta com Lula na Capital

Em Campo Grande, quase 80% do eleitorado reprovou a medida do governo Lula de monitorar o PIX acima de R$ 5 mil das pessoas físicas e de R$ 15 mil de pessoas jurídicas.

Foi um desastre para o presidente Lula, que foi obrigado a mandar a Receita Federal revogar a portaria, devido a grande repercussão negativa. É o que mostra a pesquisa realizada pelo Instituto de Pesquisas Resultado (IPR) a pedido do Correio do Estado com 412 moradores da Capital nos dias 20 e 21 deste mês.

O governo culpa a oposição de propagar fake news sobre o monitoramento do PIX. Se é verdade ou mentira, o fato é que o vídeo do deputado federal Níkolas Ferreira (PL-MG) falando sobre a “espionagem” do PIX pela Receita Federal para cobrar mais tributos do trabalhador da classe média, deixou o governo atordoado. Foi um golpe na popularidade do presidente Lula. Tanto é que determinou a revogação imediata da portaria da Receita Federal.

A pesquisa publicada pelo Correio do Estado indicou apenas 4,13% dos entrevistados favoráveis a medida do governo. Mas 79,85% rejeitaram o monitoramento e 9,22% foram indiferentes.

E não adiantou nada a equipe econômica do governo dizer que os efeitos do monitoramento do PIX não passavam de fake news. O povo não acreditou. Foi o que mostrou a pesquisa do IPR, onde 52,67% dos entrevistados de Campo Grande não tiveram dúvida que o governo iria taxar e fiscalizar o PIX. Já 14,32% estavam convictos que tudo não passou de fake news.

De qualquer forma, o impacto da medida abalou a confiança do campo-grandense no governo. Pela pesquisa, 68,93% não aprovaram a administração do presidente Lula. Apenas 26,70% avaliaram positivo o governo petista.

Se o governo não conseguir reverter a impopularidade, pode dar ruim para o presidente Lula nas eleições de 2026 e seus parceiros de primeira hora.

Confira coluna Política em Destaque na íntegra:

