Morre Toninho de Souza, ícone do setor imobiliário

Antônio Alves de Souza, conhecido como Toninho da antiga Souza Imóveis, atual Daterra Empreendimentos, faleceu na noite desta quinta-feira (31), deixando um importante legado no setor imobiliário de Três Lagoas e Mato Grosso do Sul. A informação foi confirmada pela filha, Paula Souza. Segundo ela, Toninho estava internado em São Paulo. O corpo será transladado para Três Lagoas, onde será o velório e sepultamento.

Além de sua atuação como empresário, Toninho também se destacou como líder no setor, sendo presidente do Conselho Regional de Corretores de Imóveis de Mato Grosso do Sul (CRECI-MS). Em sua gestão, trabalhou para fortalecer a atuação dos corretores e promoveu práticas éticas e profissionais, contribuindo para o avanço do mercado imobiliário em Três Lagoas e em todo o estado. Sua experiência e liderança serviram de inspiração para muitos profissionais do setor.

Toninho deixará saudades e será lembrado pela sua dedicação, visão de futuro e pelo impacto positivo que teve no mercado imobiliário e na comunidade.