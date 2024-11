MS continua sob alerta de chuva intensa

Todos os municípios de Mato Grosso do Sul estão sob alerta amarelo e alerta laranja (com maior perigo) de chuvas intensas. Os alertas foram publicados pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) ontem às 13h e seguem ativos até às 10h desta sexta-feira (8). Campo Grande amanheceu com chuva e é esperado que volte a chover na capital no final da manhã e início da tarde.

Conforme o Inmet, a chuva pode variar entre 30 e 60 milímetros por hora ou até 100 milímetros por dia. Estão previstos ventos intensos que podem atingir entre 60 e 100 quilômetros por hora, além de queda de granizo. Há risco de corte de energia elétrica, queda de árvores e de alagamentos.