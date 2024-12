Música, exposição e Parada Natalina integram agenda do fim de semana

Opções não faltam para quem busca eventos culturais em Campo Grande neste fim de semana. Para sábado (28), a agenda cultural prevê rock para crianças, projeto Som do Sesc, samba na Praça do Preto Velho, exposição “A ferro e fogo”, especial Charlie Brown, NxZero e CPM 22, death metal, passinhos e black music.

No domingo (29), tem show da banda Frequência Zero, Yoga para todos, mais samba e pagode para fechar o último fim de semana de 2024. Confira abaixo os eventos para sábado e domingo.

Sábado (28)

Férias no Prosa – Nano Elânio e Banda Brincante – Show “Rock para Crianças” com Nano Elânio e Banda Brincante. O espetáculo oferece uma viagem musical, transformando cantigas e brincadeiras infantis em versões vibrantes e roqueiras. O público é convidado a comparecer ao evento com traje de rock.

Horário: 16h

16h Local: Sesc Teatro Prosa – Rua Anhanduí, 200

Entrada: Gratuita, com reserva de ingressos clicando aqui

Som do Sesc – O projeto Som do Sesc recebe a dupla Elvis & Adriano, na Praça de Alimentação. A dupla sertaneja conta com parcerias especiais com Jads & Jadson e Os Filhos de Campo Grande.

Horário: 19h

19h Local: Shopping Av. Pres. Ernesto Geisel, 2300 – Jardim Joquei Club

Shopping Av. Pres. Ernesto Geisel, 2300 – Jardim Joquei Club Entrada: Gratuita

Samba na Praça do Preto Velho – A produtora Laricas Cultural encerra o ano com uma animada roda de samba na Praça do Preto Velho. O evento contará com as participações de Luci e Isa Ramos, além da apresentação de Ariadne, trazendo o melhor das brasilidades. O público também poderá aproveitar expositores de artesanato, opções de gastronomia e capoeira do mato. Como parte da ação solidária, o evento receberá doações de arroz, feijão e macarrão para apoiar a Central Única das Favelas (Cufa) de Campo Grande.

Horário: 17h

17h Local: Praça do Preto Velho

Praça do Preto Velho Entrada: Gratuita

Exposição “A Ferro e Fogo” – Com curadoria de Ulisses Carrilho, a exposição apresenta 113 obras de 27 artistas autodidatas da coleção do Museu Internacional de Arte Naïf. A mostra estará disponível para visitação até o dia 19 de fevereiro.

Horário: 9h às 18h

9h às 18h Local: Centro Cultural José Octávio Guizzo – R. 26 de Agosto, 453 – Centro

Centro Cultural José Octávio Guizzo – R. 26 de Agosto, 453 – Centro Entrada: Gratuita

Cidade do Natal – A Cidade do Natal permanece aberta até o dia 31 de dezembro, na Vila Morena, localizada nos altos da Avenida Afonso Pena. Neste sábado (28), o destaque será do grupo Sampri, que traz ao palco um repertório que mistura clássicos do MPB e samba.

Horário: 19h

19h Local: Vila Morena – Altos da Av. Afonso Pena

Vila Morena – Altos da Av. Afonso Pena Entrada: Gratuita

Especial Charlie Brown, NxZero e CPM 22 – O Sunset Growler Station encerra o ano com uma noite dedicada aos clássicos do rock nacional. As bandas regionais trazem aos palcos grandes hits: a banda Kefla homenageia Charlie Brown Jr., a banda Redenção interpreta as músicas do NxZero, e a noite se encerra com a apresentação da banda CPM Cover MS.

Horário: 18h

18h Local: Av. Afonso Pena, 5668 – Chácara Cachoeira

Av. Afonso Pena, 5668 – Chácara Cachoeira Entrada: É preciso adquirir os ingressos

Deathzembro Iconoclasta – Uma noite de puro death metal com apresentações das bandas Trozator, Malignant Order, Licantropo e Enterrado.

Horário: 21h

21h Local: Rua Doutor Zerbini, 53 – Chácara Cachoeira

Rua Doutor Zerbini, 53 – Chácara Cachoeira Entrada: É preciso adquirir os ingressos

Lab Hits – Melhores do Ano – A votação que escolheu os destaques do ano no universo musical chega ao seu resultado final, com premiação em oito categorias: Classic Rock, Grunge/Post Grunge, Rock Alternativo, Hard Rock, Pop/Rock Internacional, Nu Metal Alternativo, Rock Nacional anos 80/90 e Rock Nacional 2000.

Horário: A partir das 20h

A partir das 20h Local: Rua 15 de Novembro, 1186 – Centro

Rua 15 de Novembro, 1186 – Centro Entrada: É preciso adquirir os ingressos

Baile Charme – O Baile Charme encerra o ano com estilo, trazendo passinhos e black music para agitar a pista. Com os DJs Magão e Murphy Dee, a noite promete ser um espetáculo de ritmo e energia.

Horário: A partir das 19h

A partir das 19h Local: Rua Pedro Celestino, 1079 – Centro

Rua Pedro Celestino, 1079 – Centro Entrada: Gratuita

Churras – Apresentações musicais de Arthur Rostey, Foogha e Cassino Boogie. Os chefs convidados Bruno Xavier, Francisco José e Marcílio Galeano oferecem porções de cortes variados, disponíveis para venda durante o evento.

Horário: A partir das 16h

A partir das 16h Local: Rua Oceano Atlântico, 99 – Chácara Cachoeira

Rua Oceano Atlântico, 99 – Chácara Cachoeira Entrada: É preciso adquirir os ingressos

Dark Angels com DJ Santian – O DJ Tiago Santian, direto de Cuiabá, traz seu set exclusivo para a festa Dark Angels.

Horário: 23h

23h Local: Rua Pimenta Bueno, 127 – Amambai

Rua Pimenta Bueno, 127 – Amambai Entrada: É preciso adquirir os ingressos.

Domingo (29)

Cidade do Natal – Neste domingo haverá show da banda Frequência Zero.

Horário: 19h

19h Local: Vila Morena, altos da Afonso Pena

Vila Morena, altos da Afonso Pena Entrada: Gratuita

Yoga Para Todos – Realizado todo último domingo do mês, o Yoga Para Todos oferece uma experiência inclusiva, ideal para quem busca bem-estar físico e mental. É necessário levar tapete de yoga ou canga, água e protetor solar para a prática.

Horário: 9h

9h Local: Parque das Nações Indígenas, em frente ao Monumento dos Povos Indígenas

Parque das Nações Indígenas, em frente ao Monumento dos Povos Indígenas Entrada: Gratuita

Samba do Caramelo – O grupo Samba do Caramelo traz uma fusão de raízes do samba com influências modernas, criando um som único para animar a noite.

Horário: A partir das 19h

A partir das 19h Local: Rua Euclides da Cunha, 488 – Jardim dos Estados

Rua Euclides da Cunha, 488 – Jardim dos Estados Entrada: Gratuita

Show do Sampri – Neste domingo, o grupo Sampri apresenta repertório de música ao vivo para animar a tarde.

Horário: 16h

16h Local: Rua 14 de Julho, 2459 – Centro

Rua 14 de Julho, 2459 – Centro Entrada: Gratuita

Pagode do Balejo – O Pagode do Balejo chega à sua terceira edição para fechar o ano com muita energia. Neste domingo (29) haverá o show nacional de Billy SP, além das apresentações dos grupos Humildemente e Simboraê, com os intervalos comandados pelo DJ Giovani Martins.

Horário: 18h às 23h59

18h às 23h59 Local: Av. Afonso Pena, 107 – Amambaí

Av. Afonso Pena, 107 – Amambaí Entrada: É preciso adquirir os ingressos

*Com informações Governo de MS e PMCG

