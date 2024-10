"Não espere a dor, faça exames de rotina", diz especialista sobre diagnóstico do câncer de mama

No programa CBN Você Mulher deste sábado (26), o médico oncologista, Moacyr Basso Junior, fala sobre a conscientização no combate ao câncer de mama. De acordo com o especialista, o diagnóstico precoce aumenta muito as chances de um tratamento eficaz. Ele também falou sobre novidades na medicina para aumentar a qualidade de vida da paciente após a descoberta da doença.

“A mulher não pode esperar sintomas, é preciso estar acompanhando o próprio corpo com os exames necessários. Meninas, por favor, se vigiem. Essa vigilância vai te prevenir de problemas maiores no futuro. Por isso a importância do Outubro Rosa“, destacou o especialista.