"Não vejo a hora", diz morador do Mandela que aguarda por casa nova

No próximo sábado, dia 16 de novembro, vai completar um ano desde que ocorreu o incêndio na favela do Mandela, na capital. O fogo destruiu cerca de 80 barracos e afetou 187 famílias na comunidade.

Após o incêndio, as famílias foram encaminhadas para abrigos ou para casa de parentes. O Exército Brasileiro disponibilizou 14 tendas para acolhimento da população. A Prefeitura de Campo Grande e a Central Única das Favelas (Cufa) receberam doações de itens e dinheiro para serem entregues aos moradores.

Além disso, a Prefeitura de Campo Grande definiu cinco áreas na cidade para a construção de 187 casas para as famílias da comunidade, que serão entregues até dezembro de 2024. As novas moradias estão sendo construídas no José Tavares – 38 lotes, Loteamento Iguatemi I – 38 lotes, Loteamento Iguatemi II – 30 lotes, Talismã – 32 lotes e Oscar Salazar.

As casas estão sendo construídas em uma empresa credenciada pelo Credihabita, com um investimento de aproximadamente R$ 15 milhões da prefeitura. As famílias beneficiadas pagam parcelas mensais de R$ 185, por 30 anos.

