Novembro começa com calor e tem previsão de chuva para Três Lagoas

O primeiro ‘sextou!’ de novembro, será de tempo instável, altas temperaturas e tem previsão de chuva. A sexta-feira (1°), amanhece com sol forte, mas no decorrer dia muitas nuvens e períodos de céu nublado, e tem previsão de chuva para Três Lagoas.

De acordo com Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), chuvas de intensidade fraca a moderada, não estão descartadas em áreas isoladas de toda a costa Leste de Mato Grosso do Sul.

Ainda de acordo com Cemtec, a formação de áreas de baixa pressão atmosférica deverá favorece a formação de instabilidades em todo o estado.

E a previsão do tempo para o final de semana indica tempo instável com pancadas de chuva no sábado (2), feriado de finados, e tem mais chuva para o domingo (3), em Três Lagoas.

A temperatura mínima registrada foi de 22°C, e a máxima pode chegar aos 38°C.