Obras de canalização do córrego Fazendinha começam em abril, garante prefeito.

As obras de continuidade da canalização do córrego Fazendinha em Paranaíba começam em abril, assegurou o prefeito Maycol Queiroz. Ele revelou que a vencedora da licitação realizada pela Agesul foi a empresa Noromix. O prefeito recebeu no fim da tarde de ontem (12), seu colega, prefeito de Cassilândia Rodrigo Freitas, quando conversaram sobre as experiências administrativas de cada município