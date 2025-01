"Operação Fim de Ano" tem redução de multas e óbitos em rodovias federais diz PRF

Durante a Operação Final de Ano da Polícia Rodoviária Federal (PRF), realizada entre os dias 27 de dezembro de 2024 e 1º de janeiro de 2025, foram registradas diversas atividades de fiscalização e monitoramento nas rodovias federais, com o objetivo de garantir a segurança no trânsito durante o período festivo.

Um dos principais incidentes ocorreu no dia 27 de dezembro de 2024, às 19h30, no Km 337,4 da BR-158, no município de Brasilândia, Mato Grosso do Sul. Este acidente resultou em uma vítima fatal, além de ferimentos leves em outra pessoa.

Comparando os dados de 2023/2024 com os de 2024/2025, houve algumas alterações significativas no número de fiscalizações e notificações realizadas. Em 2024/2025, foram fiscalizados 403 veículos e 553 pessoas, em comparação a 452 veículos e 709 pessoas no ano anterior. O número de testes de etilômetro mais que dobrou, passando de 153 para 335. Apesar disso, não foram registradas multas por embriaguez neste período, contra três no ano anterior.

Notavelmente, as multas por excesso de velocidade apresentaram uma redução drástica, caindo de 339 para apenas 11 notificações. O total de notificações emitidas também diminuiu, de 172 em 2023/2024 para 76 em 2024/2025.

Foram recolhidos 25 documentos CRLV, e houve um veículo apreendido. Em relação aos acidentes, o total caiu significativamente, de cinco para apenas um, mantendo o mesmo número de feridos graves (um) e de vítimas fatais (uma). O número de feridos leves também foi menor, passando de oito para um.