Parque Ayrton Senna recebe circuito Pedal Kids

Crianças e adolescentes de 2 a 17 anos de idade poderão participar do Circuito Sesc MTB Brasil – Pedal Kids – no domingo (3). O evento será realizado no Parque Ayrton Senna com início às 8h.

As inscrições seguem gratuitas e podem ser feitas para uma das sete categorias disponíveis, contemplando crianças e adolescentes de 2 a 17 anos. Para se inscrever, clique aqui.

A pista do circuito terá aproximadamente 450 metros, com curvas, descidas e pequenos obstáculos para desafiar os participantes. As largadas começam às 9h, com a categoria A (2 a 4 anos) e seguem até a categoria G (15 a 17 anos).

Todas as crianças receberão medalhas, e os cinco melhores de cada categoria serão premiados com troféus. As categorias A, B e C realizarão uma volta completa na pista, enquanto as categorias D, E e F farão mais voltas na fase final. A categoria G será disputada em bateria única de 15 minutos. A programação inclui ainda um intervalo para almoço das 11h30 às 13h30.

*Com informações assessoria

