Peritos papiloscopistas acompanham tramitação de PL e LOA é aprovada na CCJR

Mais uma vez com plenário lotado, peritos papiloscopistas de MS comparecem à sessão plenária na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (Alems) para acompanhar a segunda votação do Projeto de Lei que visa unificar os cargos de Perito Oficial Forense e Perito Papiloscopista dentro da estrutura de carreira do Perito Oficial Forense. Além deste, outros cinco projetos foram analisados e aprovados pelos deputados nesta quarta-feira (30), durante a Ordem do Dia.

Também em segunda discussão, foi aprovado o Projeto de Lei 190/2024, apresentado pelo Executivo, que concede à Junta Comercial de Mato Grosso do Sul (Jucems) o poder de isentar o valor cobrado por alguns serviços específicos. A isenção se aplicará ao fornecimento de certidões para órgãos públicos e instituições dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário em diferentes esferas, ao compartilhamento de dados do Cadastro Estadual de Registro de Empresas Mercantis, além de consultas e relatórios relacionados ao processo de registro e legalização de empresas.

Outro projeto em segunda análise foi o Projeto de Lei 222/2024, que ajusta dispositivos da Lei 3.150, de 2005, e da Lei 6.307, de 2024. A alteração redefine o conceito de doença incapacitante no artigo 19-E da Lei 3.150 e promove adequações nos artigos 19-C e 19-D. O texto também ajusta o artigo 2º da Lei 6.307 para permitir a aplicação imediata das alterações para aqueles que já obtiveram o reconhecimento de doenças enquadradas no artigo 6º, inciso XIV, da Lei Federal 7.713/88, segundo avaliação da perícia médica oficial.

Na primeira discussão, os parlamentares aprovaram o Projeto de Lei 213/2024, de autoria do Poder Judiciário, que adiciona dispositivos à Lei 3.310, de 2006. O projeto propõe um adicional de 10% sobre o vencimento-base para servidores alocados ou designados para atuar presencialmente em comarcas de difícil provimento, conforme regulamentação do Judiciário estadual. A matéria retornará ao plenário para segunda votação.

Em discussão única, dois projetos de resolução foram aprovados para a concessão do Título de Cidadão Sul-Mato-Grossense. O Projeto de Resolução 110/2024, de autoria dos deputados Marcio Fernandes (MDB), Gerson Claro (PP) e Lídio Lopes (Patriota), e o Projeto de Resolução 112/2024, do deputado Professor Rinaldo Modesto (Podemos), ambos concedendo homenagens a personalidades especificadas nos textos, seguem agora para promulgação e publicação no Diário Oficial Eletrônico da ALEMS.

CCJR

Em reunião nesta quarta-feira (30), a Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR) deu parecer favorável à legalidade do Projeto de Lei 220/2024, que estabelece a estimativa de receita e fixa as despesas do Estado para o ano fiscal de 2025. O governo de Mato Grosso do Sul apresentou na Lei Orçamentária Anual (LOA) uma previsão de receita de R$ 26,4 bilhões para o próximo ano, com a incorporação de 164 emendas ao projeto original.