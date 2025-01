Plantio de 100 árvores em área de reserva mobiliza voluntários na Capital no final de semana

No próximo sábado (25), será realizado o plantio de 100 árvores nativas do Cerrado no Parque Mata do Segredo, em Campo Grande. A área que abriga a nascente do Córrego Segredo é um espaço de reserva ambiental dentro da cidade.

Neo Ávila Foto: Karina Anunciato

Segundo o coordenador do projeto Mil Pelo Planeta, Neo Ávila, esta é a sexta iniciativa do tipo que será realizada na Capital pelo grupo.

“Lá é uma área, um remanescente de cerrado de quase 170 km². Era uma antiga plantação de café, quando os imigrantes chegaram aqui em Campo Grande. Então, é uma área que começou a ser transformada. Tem inúmeras nascentes, são quatro nascentes ali. É uma área muito rica e todo o parque, embaixo da vegetação, do solo, existe um lençol freático que é muito importante para a manutenção dos nossos aquíferos […] Eu queria fazer o primeiro plantio do ano em Campo Grande, dia 25 de janeiro de 2025, muito simbólica a data para a gente colocar as intenções na Terra”, explicou Neo.

O plantio está agendado para começar às 15h, no sábado. Como o espaço respeita regras de limitação de visitantes, os interessados devem chegar antes para sair em grupo até o local escolhido para o reflorestamento. Podem participar pessoas de todas as idades. Mais informações podem ser obtidas pelas redes sociais da organização.

Acompanhe a entrevista completa: