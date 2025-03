PMR prende procurado pela justiça de MG e encontra cocaína com homem na MS-112

Diante da atitude suspeita, os policiais decidiram realizar uma verificação no Banco Nacional de Mandados de Prisão (BNMP), constatando a existência de um mandado de prisão em aberto expedido pela 2ª Vara de Tóxicos, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores da Comarca de Belo Horizonte/MG. A sentença imposta ao homem é de nove anos de reclusão, com validade até 1º de fevereiro de 2032.

Durante a revista no veículo, os agentes encontraram aproximadamente 10 gramas de substância análoga à cocaína escondida no compartimento traseiro do banco do passageiro. Segundo o homem, a droga seria para uso pessoal e havia sido adquirida de uma pessoa desconhecida na cidade de Três Lagoas.

O suspeito recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (DEPAC) de Três Lagoas, onde permanece à disposição da Justiça. Durante todo o procedimento, não foram constatadas lesões corporais aparentes.