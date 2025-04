Polícia Civil fecha ponto de venda de drogas no Condomínio Ema, em Três Lagoas

Cultura

Filme francês 'Azur et Asmar' será exibido com debate na Unidade I da UFGD

O Centro de Formação da Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD) exibe nesta quarta (30), o filme “Azur et Asmar”, do renomado cineasta francês Michel Ocelot. A entrada é gratuita e é parte do programa assistente de francês. A sessão acontece às 15h, no Cineauditório da Unidade 1 da Universidade, localizada na Rua João Rosa […]