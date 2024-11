Portaria cria grupo de trabalho para mediar conflitos fundiários envolvendo indígenas no Sul de MS

Portaria publicada hoje (28) no Diário Oficial da União prevê a criação de Grupo de Trabalho Técnico (GTT) para mediar conflitos fundiários envolvendo povos indígenas no sul do estado de Mato Grosso do Sul, incluindo a realização de levantamentos e estudos sobre áreas públicas e privadas.

O GTT terá duração de 180 dias e será composto por representantes do Ministério dos Povos Indígenas, Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar e Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Público.

A criação do grupo ocorre quase dois meses após o acordo histórico envolvendo a demarcação de uma área indígena em Mato Grosso do Sul. A negociação se refere a 9.128 hectares da terra indígena Nhanderu Marangatu, localizada no município de Antônio João, a disputa pela terra se estendeu por décadas e se encerrou após acordo firmado com o Supremo Tribunal Federal (STF).