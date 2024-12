Primavera se despede com alerta de tempestade em todos os municípios de MS

O último dia de primavera (20) tem alerta para tempestade nos 79 municípios de Mato Grosso do Sul, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O volume de chuva pode alcançar 60 milímetros por hora ou até 100 milímetros no dia, com chance de queda de granizo.

De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), a formação de um sistema de baixa pressão atmosférica sobre a Argentina/Paraguai, aliado a um cavado meteorológico, deixa o tempo mais instável, principalmente no sul e sudoeste do estado. O avanço de uma frente fria favorece a formação de instabilidades atmosféricas no estado.

Verão

A mudança de estação da primavera para o verão, no Hemisfério Sul, será neste sábado (21) às 06h20 (horário de Brasília) e termina no dia 20 de março de 2025, às 06h02 (horário de Brasília).

Este é um período caracterizado pela elevação da temperatura em todo país em função da posição relativa da Terra em relação ao Sol mais ao sul, tornando os dias mais longos que as noites e com mudanças rápidas nas condições de tempo, favorecendo a ocorrência de chuvas intensas, queda de granizo, vento com intensidade variando de moderada à forte e descargas elétricas.