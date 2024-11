Segue previsão de chuva e nível do Formoso deve seguir elevado

A chuva do fim de semana elevou o nível do Rio Formoso, em Bonito, e o cenário fez com que a prefeitura local interditasse o Balneário Municipal na segunda-feira (4). A informação foi divulgada por meio das redes sociais da prefeitura local.

Conforme a publicação, a medida atendeu avaliação do Sistema de Gestão de Segurança, por conta da chuva intensa no final de semana. Na manhã de hoje (5), o atrativo turístico foi liberado.

Segundo o meteorologista da Universidade para o Desenvolvimento do Estado e Região do Pantanal (Uniderp), Natálio Abrahão, a previsão é de que a chuva persista na região. “Na região Sudoeste entre Bonito, Jardim, Nioaque, Guia Lopes, as pancadas de chuvas ainda serão mais frequentes, principalmente na quarta e na quinta-feira. Portanto, essa condição de elevação dos rios da bacia, situadas entre Bodoquena e Bonito, deve ainda se manter em estado de elevação”, disse.

Na manhã desta terça-feira (5), a Prefeitura de Bonito publicou que o Balnerário Municipal estará das 8h às 17h.

