Semana começa com mais de 1,9 mil vagas disponíveis na Capital

AVASSALADOR

Flamengo atropela Corinthians e assume a liderança momentânea do Brasileirão

Pedro brilha no Maracanã e Rubro-Negro vence por 4 a 0 O Corinthians e goleou por 4 a 0 neste domingo (27), no Maracanã, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Com grande atuação coletiva, o Rubro-Negro assumiu a liderança da competição, deixando o Palmeiras para trás no saldo de gols. Pedro, que voltou ao time […]