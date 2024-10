Sicredi está ainda mais perto dos produtores rurais de MS

O quadro CBN e Acrissul no Agro destacou a inauguração de uma unidade do Sicredi – Campo Grande no Parque de Exposições Laucídio Coelho. Trata-se de um escritório de negócios da cooperativa de crédito que estreita ainda mais os laços com o produtor rural, levando mais facilidade e acesso aos sul-mato-grossenses.

Ana Paula Garcia, gerente de Negócios Agro e Sthefanie Vitor, assessora de negócios Agro Sicredi, participaram do CBN Agro deste sábado (26), que explicaram que a intenção é estar ainda mais perto dos produtores rurais e cooperados, elevando a participação da cooperativa nos negócios das feiras e eventos realizadas na Acrissul, principalmente, na Expogrande.